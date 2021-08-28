В Госдуме готовят новый способ выйти на пенсию досрочно

Разработан законопроект по увеличению трудового стажа для досрочного выхода на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму внесли законопроект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщили в Госдуме.

«Цель данного законопроекта — законодательно закрепить включение в страховой стаж для досрочной пенсии за длительную работу периоды „прохождения военной службы по призыву“ по действующему законодательству, а также „действительной военной службы“ и „действительной срочной военной службы“ по ранее действовавшему законодательству», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована на сайте Госдумы.

Важно зачесть в стаж для назначения досрочной пенсии за длительную работу периоды службы в вооруженных силах по призыву, сообщили в документе. Законопроект разработал депутат Госдумы, председатель свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. При этом в правительстве не поддержали инициативу, написано в пояснительной записке.

Законопроект в начале августа подготовила партия «Единая Россия», сообщает телеканал 360. Они предложили, чтобы стаж, который дает права досрочного выхода на пенсию, 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, включили в срочную службу в армии.