В Госдуме готовят новый способ выйти на пенсию досрочно

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Клипарт по городу. Курган, пенсионеры, благоустройство набережной, набережная тобола
Разработан законопроект по увеличению трудового стажа для досрочного выхода на пенсию Фото:

В Госдуму внесли законопроект о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщили в Госдуме.

«Цель данного законопроекта — законодательно закрепить включение в страховой стаж для досрочной пенсии за длительную работу периоды „прохождения военной службы по призыву“ по действующему законодательству, а также „действительной военной службы“ и „действительной срочной военной службы“ по ранее действовавшему законодательству», — указано в пояснительной записке к законопроекту. Она опубликована на сайте Госдумы.

Важно зачесть в стаж для назначения досрочной пенсии за длительную работу периоды службы в вооруженных силах по призыву, сообщили в документе. Законопроект разработал депутат Госдумы, председатель свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. При этом в правительстве не поддержали инициативу, написано в пояснительной записке.

Законопроект в начале августа подготовила партия «Единая Россия», сообщает телеканал 360. Они предложили, чтобы стаж, который дает права досрочного выхода на пенсию, 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, включили в срочную службу в армии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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