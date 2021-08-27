27 августа 2021
26 августа 2021

Полпред Якушев дал установку единороссам ХМАО на выборы

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Пресс-конференция Якушева. Тюмень, якушев владимир
Заявление Якушева добавило работы местным лидерам «Единой России» Фото:
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Выборы в ХМАО-2021

Уральский полпред Владимир Якушев поставил задачу югорским единороссам набрать на выборах не меньше 50% голосов избирателей. Об этом он заявил во время региональной партийной конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Я считаю что наша задача, как минимум, сохранение позиций, а как максимум их улучшение. То, что касается тех задач, которые мы должны поставить в ХМАО, я считаю что за партию „Единая Россия“ мы должны набрать более 50 процентов. Это та задача, которая четко должна нами быть поставлена. И мы с вами должны ее достичь», — заявил Владимир Якушев на партконференции.

Полпред также предостерег югорских единороссов от участия в любого рода скандалах. «Партия многочисленная, и когда наши коллеги совершают ошибки, то на это обращается самое пристальное внимание. На этом всегда успевают оттоптаться все СМИ и наши коллеги из других партий. Все, что касается нашего имиджа и того, как мы ведем себя помимо рабочего места, все рассматривается под лупой», — добавил Якушев.

Ранее URA.RU сообщало, что в ряде других регионов РФ также были поднята планка по рейтингу поддержки «Единой России» на выборах — до 53%. Хотя изначально задача ставилась получить меньше — 45%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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