Дмитрий Рогозин отметил, что в Советском Союзе не жалели денег на космическую программу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У госкорпорации «Роскосмос» ограниченно финансирование. При этом, по его мнению, война будущего может начаться именно в космосе. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

«У нас имеется ограниченное финансирование. Советскому космосу никто не ставил каких-то границ финансирования — сколько тебе нужно, столько и бери. Сейчас мы не видим смысла бегать за американцами. Гонка нам не нужна, она бессмысленна», — рассказал Дмитрий Рогозин в интервью «Газете.ру».

Он также отметил, что будущий вооруженный конфликт может начаться в космосе с уничтожения противником орбитальной группировки. По его словам, в случае войны Россия готова к отражению любого удара, так как пережила много войн.

Рогозин и раньше жаловался на недостаток финансирования. В 2020 году он заявил, что федеральную космическую программу до 2025 года урезали на 150 миллиардов рублей, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее Рогозин обозначил сроки высадки россиян на Луне. Рогозин также назвал российских конкурентов Илона Маска, пишет телеканал 360. По его словам, побороться со SpaceX могут команды ученых из Самары.