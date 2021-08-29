Потаков принял археологов за установщиков вышек 5G (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в Госдуму, член партии КПРФ из Азова Станислав Потаков принял археологов за установщиков вышки 5G и решил закопать их. В интернете появилось видео, на котором люди с лопатами закапывают яму, в которой находятся рабочие. Один из участников закапывания людей — сам депутат.

На видеозаписи, опубликованной на портале «Блокнот Ростов», слышно, что археологи просят людей остановиться. По их словам, работы согласованы с Министерством культуры РФ. В итоге археологами пришлось покинуть свое рабочее место. Как поясняет автор ролика, Потаков принял решение закопать яму с археологами, чтобы обезопасить жителей города от якобы губительного излучения.

URA.RU направило запрос в КПФР с просьбой прокомментировать данный инцидент. На момент публикации ответ не получен.

Ранее в Екатеринбурге прошла акция против установки вышек 5G, сообщает телеканал 360. При этом ученые уже анонсировали появление связи 6G в России.