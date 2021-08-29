Сергей Шойгу проехался на танке Т-80 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посоревновался с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на трассе танкового биатлона. Шойгу был на танке Т-80, а Герасимов — на Т-72. Об этом Шойгу рассказал телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Мы с начальником генерального штаба [решили устроить гонки на танках]. Там было еще двое человек. Генерал армии Герасимов сел на Т-72, а я на Т-80. Т-72 по сравнению с Т-80 посвободнее. Хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята», — сказал Шойгу в эфире youtube-шоу «Соловьев Live».

На гонках присутствовали два заместителя Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее Шойгу лично опробовал на танке трассу для Армейских международных игр, пишет «Национальная служба новостей». Он проехался на новом российском танке Т-80БВМ. Также в эфире шоу «Соловьев Live» министр обороны заявил о росте боеспособности российской армии вдвое.