Аналитик назвал главные причины переплаты за ЖКХ

Плохое состояние дома и неразумное потребление ресурсов ведут к высоким коммунальным платежам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Переплаты за жилищно-коммунальные услуги возникают из-за технических поломок в квартире, общей низкой энергоэффективности дома и неразумного потребления ресурсов, считает директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс. По его словам, снизить эту статью расходов можно с помощью счетчиков.

«В случае отсутствия счетчиков переплата довольно существенная — около 1,5 тысячи рублей в месяц. В среднем затраты на покупку и установку счетчика можно окупить за 3-4 месяца», — цитирует Романа Шепса РИА «Новости».

Также аналитик предложил россиянам разумнее расходовать электричество, воду или газ. По словам Шепса, в этом необходимо проводить просветительскую работу, поскольку люди не привыкли экономить ресурсы. Например, можно ввести в школах жилищные уроки.

Еще одна причина переплат по коммуналке — это поломки оборудования в квартире. Например, увеличить плату за ЖКХ может незаметно подтекающий бачок унитаза или капающий кран.

Осенью и весной переплаты могут возникать из-за низкой энергоэффективности дома. Шепс объяснил, что в большинстве многоквартирных домов жильцы не могут регулировать температуру в помещениях. Когда наступает оттепель, отопление продолжает работать, из-за чего появляются переплаты за ЖКХ.

Ранее генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко напомнил, что некоторые категории россиян могут получить льготы при оплате коммунальных услуг. Так, государство должно субсидировать расходы на ЖКХ, если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума, передает «Национальная служба новостей».