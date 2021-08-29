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В Екатеринбурге умер экс-директор ЦПКиО Роман Шадрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Екатеринбургской городской думы. Екатеринбург, шадрин роман
В Екатеринбурге умер Роман Шадрин Фото:

В Екатеринбурге умер Герой России, обладатель ордена Мужества, бывший директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга Роман Шадрин. На момент смерти ему было 54 года. Об этом сообщил источник URA.RU в медицинской среде.

«Умер Роман Шадрин», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что причины смерти генерала не раскрываются.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что не могут прокомментировать происшествие.

Шадрин умер на 55-м году жизни. Он признан Героем России за штурм здания главпочтамта в Грозном в первую чеченскую войну. Также он воевал в Донбассе. Шадрин был директором ЦПКиО с ноября 2015 по январь 2019 года. Был назначен на пост советника вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009 награжден орденом «За военные заслуги».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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