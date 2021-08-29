В ХМАО придут последние теплые дни

До конца недели в ХМАО ожидается прохладная и дождливая погода, однако к выходным ожидается потепление Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО к концу недели ожидается потепление до +22 градусов. Однако до этого момента средняя температура в регионе днем составил 11 — 15 градусов тепла, а ночью опустится до +1 градуса. Об этом рассказали специалисты гидрометцентра по ХМАО.

«В отдельных районах 30 августа небольшой дождь. Ветер западных направлений умеренный. Температура ночью +2, +7 градусов, днем +11, +16 градусов. Прогноз на 31 августа — 01 сентября: в отдельных районах небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью +1, +6 градусов, днем +10, +15 градусов», — сказано в прогнозе гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске в течение семи дней средняя температура днем составит порядка 12-14 градус тепла. Ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода. Ветер умеренный, с порывами до 14 м/с. В субботу и воскресенье ожидается потепление до +22 градуса и ясная погода

В Сургуте будет пасмурная погода с небольшим дождем на протяжении всей недели. К выходным также ожидается потепление до +21 градуса, в воскресенье будет солнечно. В остальное время средняя температура днем составит 12-14 градусов тепла. Ветер с порывами до 13 м/с.

В Нижневартовске также ожидаются небольшие дожди и переменная облачность. Синоптики обещают умеренный ветер с порывами до 14 м/с. Средняя температура составит 13 градусов тепла. К выходным температура резко поднимется до +21 градуса. При этом, судя по расширенному прогнозу синоптиков, в течение месяца дневная температура воздуха в регионе не поднимется выше 15 градусов тепла.

Ранее URA.RU писало, что метеорологи рассказали о погоде на 1 сентября в регионах России. Так теплая погода в центральной части России будет до 1 сентября, после чего в регион придет холодный воздух со Скандинавии. Однако погода на Урале будет теплее, чем в европейской части России