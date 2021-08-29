Супруг пропавшей женщины обратился на помощью в «ЛизаАлерт» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мать двоих детей Светлана Меньшикова, у которой могла быть депрессия, пропала в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Свидетели сообщают, что видели похожую женщину, однако о местонахождении Меньшиковой до сих пор ничего не известно.

«С 27 августа 2021 года ведутся поиски женщины. Она мама двоих детей. Есть предположение, что Меньшикова находилась в депрессивном состоянии», — рассказали в пресс-службе.

Волонтеры «ЛизаАлерт» 29 августа получили информацию, что женщину с похожими приметами видели на территории Свердловской области (место не сообщается в целях безопасности — прим. ред.). «На данный момент наши сотрудники проверяют поступившую информацию», — сообщила пресс-секретарь «ЛизаАлерт» Екатерина Тарасенко. По информации поисково-спасательного отряда, Меньшикова (1993 года рождения) может передвигаться на автомобиле «Шкода Рапид» белого цвета. На момент пропажи женщина была одета в синее пальто, светло-синие джинсы и черные ботинки.

Ранее URA.RU писало, что жительница Шурышкарского района ЯНАО, пропавшая в конце августа, найдена мертвой. По информации следственных органов, на место обнаружения тела 18-летней девушки выезжала следственно-оперативная группа, были проведены неотложные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. Других подробностей случившегося официальные органы не сообщают.