Губернатор ЯНАО рассказал, как его пытались шантажировать

Кто и зачем вбрасывал дезинформацию, Дмитрий Артюхов рассказал в ходе поездки по региону Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Неизвестные пытались сделать вброс в СМИ «компромата» на супругу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, чтобы заработать. О заявлении губернатора, сделанном во время ежегодной поездки по региону «Честный маршрут», стало известно 30 августа. Видео было опубликовано АНО «Ямал-медиа».

«Этот строитель — он не дядя, ни родной, ни двоюродный, ни троюродный. История до банальности проста — выходит целая серия таких заказушных статей, проходит две недельки и на моих выходит „инициативная группа“ — давайте нам миллион в месяц и это все прекращается», — рассказал губернатор.

По словам Дмитрия Артюхова, «все старо как мир». Некие люди, видя, что регион не бедный, решили, что никто не хочет, чтобы про них писали компромат, но губернатор категорически против того, чтобы «вести переговоры с террористами».

История, о которой идет речь, связана со строительной компанией «Тюменьтел» (Тюмень) и ее руководителем Абрамом Овеяном. По версии неизвестных, устроивших вброс, супруга Дмитрия Артюхова якобы является родственницей Овеяна, поэтому компания получала выгодные контракты в ЯНАО.

Ежегодная поездка Дмитрия Артюхова по ЯНАО продолжалась с 9 по 20 августа. За это время губернатор проехал за рулем машины более 1,5 тысячи километров и посетил 12 населенных пунктов, в каждом из которых проводил встречи с населением, а после, отвечая на вопросы СМИ, анонсировал новые коррупционные дела в дорожной отрасли.