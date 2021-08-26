Дорожников ЯНАО ждут новые коррупционные скандалы

Губернатор ЯНАО, отвечая на вопросы журналистов, сделал заявление о коррупционерах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Коррупционные дела в дорожной отрасли не закончатся на аресте экс-главы департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова. Эту сферу власти региона намерены зачистить от всякого рода махинаций. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время встречи с представителями СМИ по итогам его ежегодной поездки по региону.

«Мы дальше еще работаем, чтобы отрасль очищалась. Непростой процесс. Сложно контролируемая сфера — километры дорог, где, что недосыпали. Здесь целый простор для злоупотребления. Но механизмы (по борьбе) запущены, примеры очень красноречивые — ответственность все равно приходит. Надеюсь, это будет отрезвляюще для всей системы», — заявил Артюхов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов намерен отчистить дорожную сферу от коррупции Карина Безносова

Эксперты объяснили URA.RU, что значит такое заявление и почему губернатор ЯНАО так жестко начал действовать. Однако мнения политологов разделились. Директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин убежден, что уровень коррупции — индикатор здоровья общества. «Для Артюхова это дело принципа. Он всегда заявлял, главное при формировании его команды — честность и открытость. Артюхов — один из наиболее открытых руководителей, в этом отношении, а это проблема для любой коррупционной схемы», — пояснил эксперт.

Еще один политолог Александр Безделов объясняет такое рьяное стремление главы региона разобраться с коррупционерами тем, что это больше вынужденная мера. «Деньги есть, возможность у региона есть, желание есть, но дорожная ситуация радикально не меняется. Основная причина этого в коррупции», — рассказывает Безделов. По его мнению, именно поэтому Артюхов и борется с этой проблемой.

Мнение политологов, относительно заявления Артюхова, разделилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

А вот политолог Станислав Дейнеко убежден, что нет никакого ужесточения в риторике относительно коррупционеров. По мнению эксперта, это всего лишь очередное предостережение для всех участников процесса дорожного строительства. «Об этом нужно говорить всегда. Поэтому это такая мантра, работающая мантра, которую нужно повторять и обращать внимание на такие (коррупционные) факты, если не всегда, то как минимум, пока идет сезон», — поясняет политолог.

Ранее URA.RU сообщало, что telegram-канал «Незыгарь» критиковал Артюхова за борьбу с коррупцией. По мнению автора, Ямал является аутсайдером в этой сфере.