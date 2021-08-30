Роспотребнадзор: в РФ появятся комары-переносчики опасной болезни

Чаще всего лихорадкой Западного Нила заражаются жители европейской части России и Южного федерального округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России может появиться большое количество комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила, предупредили в Роспотребнадзоре. Для таких насекомых в этом году складываются благоприятные условия: обилие осадков и теплая, затяжная осень.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что больше всего случаев лихорадки Западного Нила обычно фиксируют в европейской части страны и Южном федеральном округе.

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам носить закрытую одежду, использовать репелленты и фумигаторы. Также в ведомстве посоветовали следить, чтобы в контейнерах и сточных канавах на придомовых участках не скапливалась вода.

Лихорадка Западного Нила передается при укусе комаров и вызывает повышение температуры, головную боль и першения в горле. В тяжелых случаях она может возникнуть поражение центральной нервной системы, например менингиты или острый вялый паралич.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, что через укус комаров человеку могут передаваться опасные болезни. В частности, для России свойственны такие инфекции, как туляремия, дирофилярия и японский энцефалит. Кроме того, насекомые могут переносить не эндемичные для РФ болезни: малярию, Чикугунью, желтую лихорадку, лихорадку денге, Зика и долины Рифт, передает телеканал 360.