Метеоролог рассказал о приходе на Урал бабьего лета

Бабье лето в Екатеринбург придет 2 сентября, отметил Александр Шувалов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бабье лето на Урал придет во второй половине 1 сентября, в Екатеринбурге ожидается 2 сентября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов.

«Со второй половины дня 1 сентября на Урале распогодится и начнет повышаться температура. Первыми почувствуют это в Уфе, Башкортостане, затем на очереди Пермский край, Свердловская область. В Екатеринбург и Курган бабье лето нагрянет 2 сентября, 3 сентября +25, +26 градусов тепла ожидается в Тюмени, потом эта волна пойдет дальше в Новосибирск», — отметил метеоролог Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра объяснил, что тепло на Урал придет с европейской территории России. «Просто на европейскую территорию России обрушивается холод, который выталкивает с юга тепло на Урал. Всплеск тепла будет очень хороший, очень яркий и должен после вот этих чуть-чуть промозглых дней порадует жителей Урала», — подчеркнул Шувалов.

В беседе с URA.RU главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко добавила, что тепло в регион вернется ненадолго. «Согласно прогнозу, на юге области возможно +23, +28 градусов, на Южном Урале может быть до +30, на крайнем севере около +20. Тепло продержится от силы два-три дня, затем будет неустойчиво-прохладно, с осадками, температура будет в районе +15 градусов. Но, конечно, какие-то светлые окна еще будут», — подытожила она.

Ранее синоптики предрекли о наступлении в России холодной осени с дождями и северным ветром. В ночь на 2 сентября температура воздуха в Центральной России понизится до +8, +13, днем составит +11, +16.