Пенсионеры получат выплаты от «Единой России» до конца недели

Людям, которые получают пенсию на карты, деньги переведут 2 сентября, сообщила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей, которую на встрече с лидерами «Единой России» анонсировал президент РФ Владимир Путин, перечислят пенсионерам 2 сентября. Об этом на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг. Выплата единовременной помощи в один день — это уже сложившаяся, отработанная практика, и 2 сентября на банковскую карту получат выплату уже 30,7 миллиона человек», — цитирует Татьяну Голикову сайт правительства.

Тем, кто получает выплаты на дому или через «Почту Россию», деньги перечислят одновременно с пенсией, уточнила вице-премьер. Она добавила, что эти средства не будут учитываться в доходах семьи, а значит не повлияют на предоставление других мер поддержки.

По словам Голиковой, всего единовременную выплату перечислят 43 миллионам граждан. В их числе как пожилые граждане, так и те, кто получают пенсию по инвалидности или по потере кормильца.

Владимир Путин анонсировал единовременную выплату пенсионерам на встрече с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия». Их перечислят всем пожилым людям — для этого не требуется подавать никаких заявлений. Как сообщил Мишустин, всего на эти цели правительство выделит более 454 миллиардов рублей. По его словам, так власти компенсируют незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии коронавируса, передает телеканал 360.