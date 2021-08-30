Юристы предупредили о налогах и штрафах после гаражной амнистии

За снос гаража могут заставить платить, сказал Алексей Гатин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После оформления земельных участков по гаражной амнистии собственникам придется заплатить госпошлину и ежегодно оплачивать налог на землю. Об этом URA.RU рассказала юрист адвокатского бюро White collars Яна Зайкова.

«Налог в дальнейшем придется платить ежегодно, как земельный налог. До этого они его не платили. Налог земельный рассчитывается из кадастровой стоимости. Подается декларация в Росреестр через МФЦ, и там будет госпошлина при регистрации, но она небольшая. Госпошлина у нас тоже относится к законодательству о налогах и сборах», — сказала Яна Зайкова.

Управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин предупредил, что если гараж не оформлен, его могут снести в любой момент. «Администрации сносят, признают через суд самовольное строительство. При этом право собственности не защищает от сноса, если вы неправильно возвели объект. Целые департаменты администраций работают над сносом самоволок», — сказал юрист. Чтобы избежать этого, сначала необходимо получить землю, потом получить разрешение на строительство, а дальше — акт ввода в эксплуатацию после того, как объект достроен, сказал эксперт.

Гатин также объяснил, что за снос могут заставить платить собственника. «Если объект зарегистрирован, то через суд, если не зарегистрирован, то могут сначала выдать предупреждение, а потом выставляют расходы на снос, если доказано, что именно это лицо возвело объект», — отметил собеседник агентства.

В марте Госдума приняла закон о гаражной амнистии, который будет действовать с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Закон распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года.