Курганский митрополит помолится за школьников

Молебен с участием митрополита Даниила пройдет 31 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане митрополит Даниил совершит молебен на начало учебного года. Данная информация была размещена 30 августа на сайте Курганской епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил во вторник, 31 августа, в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана совершит молебен на начало учебного года. <…> В эти дни христиане молятся о том, чтобы „Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение“», — рассказали в пресс-службе епархии.

По данным епархии, на богослужение придут педагоги и ученики воскресных школ Кургана. В пресс-службе добавили, что на молебен приглашаются все желающие.

По данным мэрии Кургана, в больших школах на линейках 1 сентября не смогут одновременно присутствовать все классы. Это связано с эпидобстановкой.