28 августа 2021
27 августа 2021

Курганский митрополит помолится за школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие памятника пограничникам всех поколений. Курган, митрополит даниил, владыка даниил
Молебен с участием митрополита Даниила пройдет 31 августа Фото:

В Кургане митрополит Даниил совершит молебен на начало учебного года. Данная информация была размещена 30 августа на сайте Курганской епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил во вторник, 31 августа, в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана совершит молебен на начало учебного года. <…> В эти дни христиане молятся о том, чтобы „Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение“», — рассказали в пресс-службе епархии.

По данным епархии, на богослужение придут педагоги и ученики воскресных школ Кургана. В пресс-службе добавили, что на молебен приглашаются все желающие.

По данным мэрии Кургана, в больших школах на линейках 1 сентября не смогут одновременно присутствовать все классы. Это связано с эпидобстановкой.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...