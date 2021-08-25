В мэрии Кургана уточнили, как пройдут линейки в школах 1 сентября

В школах с большим количеством учеников линейки пройдут по параллелям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торжественные линейки, приуроченные к началу нового учебного года, пройдут в школах Кургана 1 сентября не для всех учеников. Такое решение принято с учетом ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе, сообщили URA.RU в мэрии Кургана.

«С учетом противоэпидемиологической ситуации при хорошей погоде школам рекомендовано проводить линейки на открытом воздухе. В образовательных учреждениях с большим количеством детей школьные линейки пройдут по параллелям — 1, 9, 11 классы или 1 и 11 классы, или по сменам. Решение об этом принимается руководством учреждения самостоятельно», — рассказали в мэрии Кургана.

Чтобы исключить скопление детей, каждое образовательное учреждение должно составить график проведения школьных линеек. «В некоторых параллелях пройдут только классные часы в классной аудитории», — добавили в мэрии.

С началом учебного процесса в школах вновь будут действовать маршрутизация учащихся, у школьников будут проверять температуру. По данным городской администрации, во всех школах есть санитайзеры, рециркуляторы воздуха и дезинфицирующие средства в необходимом количестве.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова заявила, что с учетом противоэпидемиологической ситуации линейки в школах города разрешено проводить только на открытом воздухе. В 2020 году из-за ситуации с COVID-19 торжественные линейки 1 сентября в Курганской области также проводились только для учеников 1 и 11 классов. Для остальных школьников в этот день устроили «Уроки мира» и классные часы.