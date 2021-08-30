Бориса Крылова повысят до генерал-лейтенанта Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Свердловскому облпрокурору Борису Крылову присвоят классный чин государственного советника юстиции второго класса, который соответствует званию генерал-лейтенанта. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в прокуратуре региона. По разным данным, повышение Крылова произойдет либо этой осенью, либо в январе следующего года.

«Крылову к середине октября готовят новые погоны. Он уже три месяца в должности начальника [свердловской прокуратуры] при старом звании [госсоветника юстиции третьего класса]. А по негласному правилу заведено, что прокуроры области — советники второго класса», — пояснил высокопоставленный собеседник в ведомстве. Другой служащий обратил внимание, что именно по этой причине на сайте свердловской прокуратуры у Крылова по-прежнему нет фотографии. «Ждут, чтобы снять в новых погонах», — уточнил он.

Еще два инсайдера допустили, что официально Крылов получит новое звание не раньше начала 2022 года — указ приурочат ко Дню прокуратуры, 12 января, когда ведомство будет праздновать 300-летие. «Обычно тогда проходит торжественное вручение. Но сначала должна собраться кадровая комиссия при президенте», — добавил один из источников.

Старший помощник свердловского прокурора Марина Канатова не стала комментировать URA.RU эти данные, адресовав вопрос о повышении Крылова в Генпрокуратуру РФ. Агентство направило запрос в пресс-службу центрального аппарата, но ответ пока не поступил.

Борис Крылов был назначен прокурором Свердловской области в конце мая. До этого он работал в Новосибирске, где был замначальника региональной прокуратуры. В июле более 160 свердловских прокуроров практически одновременно подали рапорты об увольнении по собственному желанию. Это связывали с жестким стилем управления Крылова.