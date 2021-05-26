Путин назначил нового прокурора Свердловской области. Инсайд URA.RU подтвердился

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Борис Крылов занимал должность зампрокурора Новосибирской области
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Свердловской области стал зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

«[Назначить] Крылова Бориса Александровича прокурором Свердловской области, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе от 26 мая на портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня его подписания.

О назначении Крылова сообщали источники URA.RU среди областных силовиков. Его кандидатуру одобрили в Совете Федерации. Свердловский сенатор и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий пожелал новому прокурору мудрости, предупредив о сложной политической обстановке в регионе.

Борис Крылов родился в 1974 году. Окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 1997 года. Сначала работал в надзорных ведомствах Томской области, с декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора республики Хакасия. А в 2019 году был назначен на аналогичный пост в Новосибирской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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