В Госдуме призвали бизнес частично гасить ипотеку сотрудников

Работодатель сможет удержать ценные кадры с помощью ипотеки, считает Андрей Ветлужских Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работодателям, чтобы сохранить ценные кадры, стоит оплачивать проценты по ипотеке за своих сотрудников. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

«Нужно вести переговоры с собственниками предприятий, бизнеса, чтобы в коллективных договорах было прописано, что бизнес берет на себя погашение процентной ставки по ипотеке, в идеале — всем. Или молодым семьям, молодым специалистам, победителям конкурсов профмастерства, многодетным семьям — тем категориям, которые приносят пользу для предприятия или для государства», — сказал Андрей Ветлужских.

По словам депутата, бизнес заинтересован в том, чтобы снизить текучку кадров. «Если работодатель компенсирует, он ставит условие, что работник отработает определенное время на предприятии», — отметил парламентарий. Также бизнес поднимает свою репутацию. «Он проявляет социальную ответственность и показывает: идите к нам работать, мы поддерживаем молодые семьи. Бизнес заинтересован в квалифицированном стабильном коллективе», — заключил собеседник агентства.