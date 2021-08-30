30 августа 2021
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Челябинским коммунистам не хватило места для агитации

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за чистый воздух. Челябинск., егоров игорь
По словам Игоря Егорова, кандидаты сосредоточились на работе в округах Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

КПРФ лишилась возможности использовать уличные билборды с кандидатами в Госдуму в Челябинской области. Как сообщил URA.RU первый секретарь обкома, депутат ЗСО Игорь Егоров, для билбордов коммунистов не нашлось места на трассах области и улицах городов.

«Нам отказали все фирмы, сказали, что мест больше нет. В итоге за нами остались билборды с КПРФ, которые мы установили еще зимой», — рассказал URA.RU Егоров.

На Южном Урале не нашлось места и для баннеров с депутатом Госдумы Михаилом Берулавой, лидером списков Челябинской и Курганской областей. В других регионах, в том числе в Кургане, есть билборды с одномандатниками. По словам Егорова, в Челябинской области кандидаты-одномандатники от КПРФ активно работают в округах. Политолог Андрей Лавров считает, что челябинские коммунисты просто сосредоточились на продвижении бренда партии.

«Им нет смысла тратиться на одномандатников. Самое главное для них — продвинуть бренд КПРФ, чтобы с двух регионов набрать голоса для Берулавы», — заявил URA.RU Лавров.

Кроме КПРФ, своих кандидатов выдвинули еще 14 партий. В выборах также участвуют партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Партия Роста», «Родина», «Российский общенародный союз», «Гражданская Платформа», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России», ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», Партия Пенсионеров, «Партия свободы и справедливости» и «Российская экологическая партия „Зеленые“».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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