Геннадий Зюганов ввел в региональные списки «варягов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Единый список КПРФ для Челябинской и Курганской областей на выборах в Госдуму означает, что партия Геннадия Зюганова рассчитывает на два мандата в этой группе. Как сообщил URA.RU источник в партии, оба мандата достанутся «варягам», не имеющим отношения к регионам. С этим согласны политологи.

Челябинская и Курганская области вошли в региональную группу №26. На первом месте в списке депутат Госдумы Михаил Берулава, на втором — первый секретарь челябинского обкома, депутат ЗСО Игорь Егоров, на третьем — первый секретарь курганского обкома, депутат облдумы Виктор Зырянов, на четвертом — архангельский сенатор Александр Некрасов. Далее следуют депутат челябинского ЗСО Константин Куркин, челябинец Евгений Горбачев, курганец Валентин Шкаликов и челябинец Александр Андреев.

Списки утвердили на съезде КПРФ 24 июня. «Основная ставка на Берулаву, если будет второй мандат, он достанется Некрасову, которого лидер партии Геннадий Зюганов хочет вернуть в Госдуму», — рассказал URA.RU инсайдер.

Бизнесмен Некрасов, один из спонсоров КПРФ, никогда не жил на Урале, в 2011-м избирался в Госдуму по челябинским спискам. В 2016 году попал в парламент от другого региона, в 2020 году стал сенатором от Архангельской области. Берулава в семидесятых годах жил в Челябинске, сейчас его ничто с городом не связывает.

С тем, что КПРФ заставит регионы провести «варягов», согласны политологи. «Зюганов заводит в Госдуму олигархат, не имеющий отношения к регионам», — считает челябинский политолог Андрей Лавров. «Шансов стать депутатом по списку у Зырянова, скорее всего, нет. Не зря москвич стоит четвертым, и вероятно, будут вынуждать кого-то сниматься», — заявил курганский политолог Сергей Ширяев. Получить комментарии Егорова и Зырянова не удалось.