Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов предоставил в избирательную комиссию недостоверные сведения о доходах. Попов баллотируется в Госдуму от «Единой России» по Кунцевскому одномандатному избирательному округу №197.
«Попов в предвыборной декларации указал годовой доход порядка 11,4 млн рублей. Еще около 3,1 млн рублей кандидат не задекларировал», — приводит ЦИК соответствующие
В выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу также участвуют: Борис Бальмонт («Новые люди»), Игорь Глек (Российская экологическая партия «Зеленые»), Кирилл Гончаров («Яблоко»), Владислава Горшкова («Зеленая альтернатива»), Михаил Лобанов (КПРФ), Михаил Меньшиков («Партия Роста»), Дарья Митина («Коммунисты России»), Дмитрий Потапенко («Российская партия свободы и справедливости»), Павел Раменский (ЛДПР), Алексей Соболев («Родина»), Александр Тарнавский («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
Ранее Попов заявил, что пенсионную реформу в России нужно было провести раньше. Он также отметил о том, что государство должно поддержать работающих пенсионеров, пишет «Национальная служба новостей».
Выборы депутатов в Госдуму VIII созыва состоятся в России 17—19 сентября. В выборах примут участие 14 партий. Это КПРФ, «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За Правду», «Яблоко», «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», «Партия пенсионеров».
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