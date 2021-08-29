Иван Телегин и Мария Гончар зарегистрировали брак фото: аккаунт Марии Гончар в Instagram

Звезда Континентальной хоккейной лиги и бывший муж Пелагеи Иван Телегин женился на уроженке Нижневартовска Марии Гончар. Информация о бракосочетании выложена в аккаунте Instagram невесты. По сведениям источников URA.RU, Гончар является близкой родственницей опального миллионера Юрий Гончарука, который сейчас проходит фигурантом уголовного дела.

Судя по снимкам в социальных сетях Гончар, само торжество состоялось в загородном комплексе Барвиха Luxury Village. Источник URA.RU из предпринимательских кругов Нижневартовска сообщил, что на свадьбе присутствовала директор гостиничного комплекса «Обь» Елена Дергунова.

«Телегин само предложение сделал свой невесте на ее малой родине, в Нижневартовске, как раз в гостинице „Обь“. Дергунова — тетя Гончар, а ее отец — экс-глава городского пенсионного фонда Юрий Гончарук, который сейчас находится под следствием по подозрению в получении крупной взятки», — сообщил инсайдер. Дергунова не ответила на телефонный звонок журналиста агентства. Связаться с Гончар не удалось, она заблокировала корреспондента URA.RU в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что ради отношений с Гончар Телегин и развелся с экс-супругой — певицей Пелагеей. Бракоразводный процесс шел в Никулинском районном суде Москвы.

Гости, приглашенные на свадьбу, поделились снимками с торжества в социальных сетях Фото: аккаунт Марии Гончар в Instagram