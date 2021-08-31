Российский министр объявил о введении «человеко-часов-радости»

Алексей Чекунков сообщил о новом аналитическом коэффициенте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Минвостокразвития ввели показатель «человеко-часов-радости», чтобы оценивать влияние решений министерства на жизнь граждан. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«В роли руководителя министерства социальные вопросы автоматически выходят на первый план. Все, что мы делаем в экономике, подчинено этой задаче — как это скажется на жизни каждого конкретного человека. Мы даже ввели для себя такой аналитический коэффициент, как ЧЧР — человеко-часы-радости», — сообщил Алексей Чекунков в интервью РБК.

Чекункова назначили на должность главы Минвостокразвития в 2020 году. По его словам, вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил перед ним задачу ускорить экономический рост и повысить качество жизни.

Ранее Чекунков сообщил о планах правительства создать мегаполис на Дальнем Востоке. По его словам, Владивосток могут укрупнить до мегаполиса (города с населением более миллиона жителей) и объединить с городом Артемом, пишет Vse42.ru. Он отметил, что город должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга, передает 5-tv.ru.