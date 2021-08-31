Противник талибов назвал условие прекращения войны в Афганистане

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Египет, отдых туристов, аравийская пустыня, горы
Ахмад Масуд считает, что талибы должны разделить власть с другими Фото:
новость из сюжета
«Талибан» захватил власть в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (признана террористической, запрещена на территории РФ) должно создать инклюзивное правительство и обеспечить всем равные права и свободы. При таких условия лидер фронта сопротивления в провинции Панджшер Ахмад Масуд согласен сложить оружие и уйти из политики.

«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — приводит слова Ахмада РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy. Другие варианты Масуд называет неприемлемыми.

Ранее боевики террористической группировки пытались прорваться в провинцию Панджшер, где находятся последние силы сопротивления Афганистана. Силам фронта сопротивления удалось отбить атаку террористов, но столкновения продолжаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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