Мэр Перми придумал способ держать глав районов в напряжении

Мэр Перми Алексей Демкин не спешит продлевать контракты своим подчиненным Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главы районов Перми в октябре могут лишиться должностей. Источник URA.RU в мэрии Перми сообщил, что срок действия контрактов у глав заканчивается в через месяц и с некоторыми из них его могут не продлить.

«Контракты у глав до октября. Дальше — по результатам работы будут смотреть, с кем продлять», — сообщил URA.RU инсайдер. Например, у главы Индустриального района Перми Александра Иванова контракт закончился в августе и его продлили только на один месяц.

Источник URA.RU, близкий к исполнительным органам власти региона, сообщил, что решение о продлении контрактов будет приниматься в первую очередь на основании результатов сентябрьских выборов. В пресс-службе администрации Перми от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что летом 2021 года сменился глава Свердловского района Перми. Вместо экс-главы городского УМВД Андрея Усова район в статусе исполняющего обязанности возглавил экс-депутат гордумы Перми Александр Филиппов. В апреле 2021 года главой Кировского района был назначен общественник Михаил Борисов. В марте этого года в должности был утвержден мэр Перми Алексей Демкин.