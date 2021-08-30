30 августа 2021
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Мэр Перми придумал способ держать глав районов в напряжении

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Дёмкиным. Пермь, демкин алексей
Мэр Перми Алексей Демкин не спешит продлевать контракты своим подчиненным Фото:

Главы районов Перми в октябре могут лишиться должностей. Источник URA.RU в мэрии Перми сообщил, что срок действия контрактов у глав заканчивается в через месяц и с некоторыми из них его могут не продлить.

«Контракты у глав до октября. Дальше — по результатам работы будут смотреть, с кем продлять», — сообщил URA.RU инсайдер. Например, у главы Индустриального района Перми Александра Иванова контракт закончился в августе и его продлили только на один месяц.

Источник URA.RU, близкий к исполнительным органам власти региона, сообщил, что решение о продлении контрактов будет приниматься в первую очередь на основании результатов сентябрьских выборов. В пресс-службе администрации Перми от комментариев воздержались.

URA.RU рассказывало, что летом 2021 года сменился глава Свердловского района Перми. Вместо экс-главы городского УМВД Андрея Усова район в статусе исполняющего обязанности возглавил экс-депутат гордумы Перми Александр Филиппов. В апреле 2021 года главой Кировского района был назначен общественник Михаил Борисов. В марте этого года в должности был утвержден мэр Перми Алексей Демкин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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