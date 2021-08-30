В Тюмени огласили приговоры убийцам бизнесмена Сергея Княжева

Два фигуранта, обвиняемые в убийстве, получили 16,5 и 10 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиняемые в убийстве тюменского бизнесмена Сергея Княжева — Сергей Хомич и Игорь Кузьмин, получили реальные сроки лишения свободы. Об этом из зала суда сообщил корреспондент URA.RU.

«Игорь Кузьмин приговорен к 16,5 года лишения свободы (по делу он проходит как киллер), Сергей Хомич — к десяти годам (являлся пособником). Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Сторона обвинения просила для них более долгих сроков», — сообщил корреспондент URA.RU, присутствующий на процессе.

Кроме того, Кузьмин должен будет выплатить сыну убитого бизнесмена два миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Хомич должен заплатить один миллион рублей.

Ранее URA.RU писало, что директор автозаправки Сергей Княжев был застрелен в Тюмени в октябре 2015 года. Хомич и Кузьмин были признаны виновными по этому делу. Также по делу проходят несколько других фигурантов, они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Приговоры им еще не вынесены.

Обвиняемые в убийстве в зале суда Фото: Александр Меньшиков, URA.RU