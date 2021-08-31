Прилепин предложил России взять на Украине пример с талибов

Признанию независимости Донбасса мешает «природная русская скромность», считает Захар Прилепин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

России в Донбассе необходимо было действовать по примеру завхатившего власть в Афганистане движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации), тогда бы Донецкую и Луганские народные республики (ДНР и ЛНР) признали бы независимыми. Об этом заявил сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель, филолог и публицист Захар Прилепин.

«Глядя на скорость, с какой могут признать все „цивилизованные страны“ Талибан, начинаешь тихо жалеть, что Донбасс не работал по беспределу», — заявил политический деятель в своем telegram-канале. По его словам, нужно было «выкрадывать по тридцать депутатов Рады и с их участием снимать красочные ролики».

Также Прилепин считает, что Россия «не умеет себя правильно ставить», из-за чего Донбасс остается непризнанным. «В мире, где „оплот демократии“ — террорист номер один, ответственный за гибель сотен тысяч и потушенные жизни миллионов беженцев — природная русская скромность ценится очень мало», — заключил политический деятель.

Ранее соратник Прилепина, политолог Николай Стариков заявил, что информационная война между Россией и Украиной может перерасти в реальную. Он не согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского, что война двух стран уже идет. По его мнению, Киев только готовится к открытому конфликту с Москвой.