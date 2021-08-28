Соратник Прилепина предсказал войну России и Украины

Сейчас между Россией и Украиной идет информационная война, но она может перерасти в реальную. Такое мнение высказал политолог, член центрального совета «Справедливой России — За правду», экс-член экспертного совета партии Захара Прилепина «За правду» Николай Стариков в эфире телеканала «Украина.ру».
«Украина — это опереточное государство, управляемое из-за границы. Это было бы смешно, (в том случае — ред.) если бы на Донбассе не стреляли. Эта оперетта грозит закончиться страшной трагедией — войной России и Украины», — приводит сайт argumenti.ru заявление политолога.
Стариков не согласился с мнением президента Украины Владимира Зеленского о том, что война двух стран уже идет. По словам сторонника Прилепина, Киев только готовится с открытому конфликту с Москвой. Поэтому нужно предотвратить реализацию такого сценария.
Ранее депутат Госдумы призывал начать войну с Украиной. А власти Донбасса предрекали конец этому государству.
Подписывайтесь на URA.RU в