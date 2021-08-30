Власти ЯНАО придумали, как усилить контроль за стройками

Информационная система улучшит работу профильных ведомств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО разработали новую информационную систему, с помощью которой станет проще следить за выполнением работ и оперативнее ставить задачи в строительной сфере региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства.

«Создается с целью комплексной автоматизации деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа и департамента строительства и жилищной политики, а также их подведомственных организаций, иных юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную со строительством, в целом. Это позволит ускорить обработку данных, повысит качество оперативного контроля и постановки задач при осуществлении строительной деятельности», — сообщили в правительстве Ямала.

Также там отметили, что это региональная инициатива создать такую цифровую платформу. Кроме того, в округе благодаря специальным сервисам, реализуемым в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России», снизился уровень преступности.

Ранее URA.RU сообщало, что за водоемами в ЯНАО начнет следить искусственный интеллект. Камеры видеонаблюдения и голосового предупреждения разместили в Ноябрьске. В случае ЧП система отправляет сигнал спасательным службам.