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Власти ЯНАО придумали, как усилить контроль за стройками

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , кирпичная кладка, строитель, стройка, строительная площадка
Информационная система улучшит работу профильных ведомств Фото:

Власти ЯНАО разработали новую информационную систему, с помощью которой станет проще следить за выполнением работ и оперативнее ставить задачи в строительной сфере региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства.

«Создается с целью комплексной автоматизации деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства автономного округа и департамента строительства и жилищной политики, а также их подведомственных организаций, иных юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную со строительством, в целом. Это позволит ускорить обработку данных, повысит качество оперативного контроля и постановки задач при осуществлении строительной деятельности», — сообщили в правительстве Ямала.

Также там отметили, что это региональная инициатива создать такую цифровую платформу. Кроме того, в округе благодаря специальным сервисам, реализуемым в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России», снизился уровень преступности.

Ранее URA.RU сообщало, что за водоемами в ЯНАО начнет следить искусственный интеллект. Камеры видеонаблюдения и голосового предупреждения разместили в Ноябрьске. В случае ЧП система отправляет сигнал спасательным службам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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