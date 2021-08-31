Минздрав предупредил переболевших COVID о высоком риске смерти

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В Минздраве заявили о новой проблеме в связи с коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для переболевших коронавирусом в течение полугода после выздоровления сохраняется высокий риск смерти. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал Мурашко во время интервью на телеканале «Россия 24».

Мурашко отметил,что переболевшим коронавирусом нужно пройти углубленную диспансеризацию. Этим людям грозят тромбоз, проблемы с нервной и средечно-сосудистой системами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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