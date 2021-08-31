Минздрав предупредил переболевших COVID о высоком риске смерти

В Минздраве заявили о новой проблеме в связи с коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для переболевших коронавирусом в течение полугода после выздоровления сохраняется высокий риск смерти. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На протяжении последующих шести месяцев после перенесенного ковида резко возрастает риск смерти», — сказал Мурашко во время интервью на телеканале «Россия 24».

Мурашко отметил,что переболевшим коронавирусом нужно пройти углубленную диспансеризацию. Этим людям грозят тромбоз, проблемы с нервной и средечно-сосудистой системами.