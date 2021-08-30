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В ЯНАО продается жилой дом с баром, тренажерным залом и офисами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Площадь дома составляет 750 квадратных метров (архивное фото) Фото:

Жилой дом тренажерным залом, раздевалками, баром и помещением под офисы выставили на продажу (ЯНАО) за 28 миллионов рублей. Здание готово для открытия бизнеса. Объявление разместили на сайте Avito.

«Дом общей площадью 750 квадратных метров. Все продается с мебелью — заходи, живи и зарабатывай, не выходя на улицу», — говорится в описании объявления.

Дом находится на улице Куликова, 8. Он имеет два отдельных входа и подходит для проживание двух семей. На втором этаже размещены помещения свободного назначения, которые подойдут для фитнес зала, гостиницы, магазинов, кафе и прочего. Необходимая мебель для создания бизнеса уже есть в доме.

Также над гаражом, который рассчитан на три автомобиля, имеется жилая студия с санузлом и ванной, которую можно использовать как офисное помещение. Продают дом за 28 миллионов рублей, однако продавец согласен на торг.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде продается дом с личным продуктовым магазином. Его стоимость оценили в 30 миллионов рублей.

Бар в жилом доме
Тренажерный зал
Одна из комнат жилого дома

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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