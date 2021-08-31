Врачи назвали причину простуд и грибковых болезней у школьников

Отсутствие сменной обуви ведет к развитию грибковых и простудных заболеваний у детей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Школьникам, которые не переодевают сменную обувь, грозят опрелости, грибок и простудные заболевания. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал мануальный терапевт, остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Естественно, что сезонная обувь, особенно осень-зима, обладает повышенными качествами с точки зрения соблюдения тепла. В теплом помещении ноге становиться трудно дышать. Создаются предпосылки для прений, для появлений грибков. Это некомфортно. Во-первых, терморегуляция нарушается, ноги перегреваются. Организм с точки зрения терморегуляции затрачивает кучу энергии для выравнивания тепла. На самом деле, как это не странно, теплая обувь может создавать предпосылки для простудных заболеваний из-за нарушений регуляции и затрат на это энергии», — пояснил Евдокимов.

Точку зрения Евдокимова частично разделяет директор центра реабилитации, врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, кроме опрелостей, нога просто устает от тяжелой обуви. «Могут развиваться опрелости, грибок вряд ли, но это создает не очень комфортное состояние для стопы. Уличная обувь обычно тяжелее и менее вентилируемая, потому что ее задача защищать от грязи и холода, поэтому сменная обувь отличается своей легкостью и вентиляцией», — пояснил Терновой.

Также врачи поделились рекомендациями для выбора сменной обуви. Евдокимов посоветовал выбирать хорошо дышащую сменную обувь с пяточкой. «Я бы рекомендовал сменную обувь покупать с пяточкой. Это снижает нагрузку на стопу, хоть дети и не так много двигаются в рамках школы. И чтобы она хорошо дышала, терморегуляция достаточно важный параметр для сохранения поддержания здоровья стопы», — объяснил Евдокимов.

По словам Тернового, для разгрузки стопы можно выбирать обувь со стелькой. «Стельки можно вставить, если есть плоскостопие. Если его нет, то наличие стелек помогает разгрузить ногу», — подытожил врач.