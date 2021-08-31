В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, президент РФ, песков дмитрий, микрофон, путин владимир
Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в Москве 9 сентября Фото:

Рабочая встреча президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве намечена на 9 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Девятого числа действительно намечен рабочий визит Лукашенко в Москву, [в этот день] состоятся переговоры двух президентов, они дадут пресс-конференцию. Хочу обратить внимание, что на протяжение нескольких лет правительства двух стран с участием глав государств принимали очень активные усилия по согласованию этих программ», — ответил Песков на вопрос о заявлении посла Беларуси о том, что Путин и Лукашенко подпишут дорожную карту по интеграции двух государств.

Песков отметил, что в вопросе подписания дорожных карт по интеграции лидерам государств удалось существенно продвинуться. Также пресс-секретарь президента попросил не забегать вперед и дождаться выступления президентов.

Ранее посол Беларуси сообщал, что 9 сентября президенты встретятся в Москве и подпишут дорожные карты по интеграции государств. В сентябре главы стран подпишут последнюю из 28 дорожных карт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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