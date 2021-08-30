Курганский прокурор заинтересовался вандалами из Шадринска

Андрей Назаров взял на контроль дело о разгромленной вандалами набережной Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Курганской области Андрей Назаров взял под личный контроль проверку по факту разгрома ротонды на набережной в Шадринске. Попутно эксперты оценят качество поврежденного объекта, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка качеству выполненных подрядчиком работ по благоустройству набережной и возведению ротонды», — говорится в сообщении ведомства.

Шадринская прокуратура направила материалы о выявленных нарушениях при исполнении контракта по благоустройству набережной Шадринска в следственные органы. По результатам проверки будет принято решение.

Ранее URA.RU писало, что новую ротонду на набережной Шадринска вандалы разгромили накануне Дня города. В марте этого года ротонду закрывали для посещения. Тогда на объекте лопнул гранит. На самой набережной также отваливалась плитка. В мэрии поясняли, что это случилось из-за некачественного монтажа, недостатки устранял подрядчик. Набережная в Шадринске была благоустроена в 2020 году, было потрачено 53,6 млн рублей.

фото: администрация города Шадринска, «Вконтакте»