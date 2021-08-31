Соцсети в России заставят маркировать потенциальные фейки

Специальная отметка может появиться уже в 2022 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Специальная маркировка для потенциально ложных новостей может появиться в социальных сетях в России уже с 2022 года. Как рассказал URA.RU первый зампредседателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, эта система должна быть отработана до выборов 2023 года.

«Безусловно, блокировка — это самое действенное средство борьбы с фейк-ньюс. Фейки, способные вызвать потрясение, нужно блокировать и сносить. Но нужна и маркировка — для новостей стиля „лайт“. На них будет появляться специальный значок, который станет сигналом для потребителя. И при пересылке скриншота новости он уже обратит внимание на то, что новость ложная. Общественная палата считает, что отлаживать такую систему можно уже в 2022 году, чтобы в 2023 защитить выборы», — рассказал URA.RU Малькевич.

Ответственность за маркировку, как и за блокировку ложных новостей, должна лежать на соцсетях, считают в Общественной палате. При этом, должна быть сформирована система проверки новостей. Например, заявленное должно будет сверяться с информацией на официальных сайтах.

«За блокировку и маркировку должны отвечать соцсети, но сейчас стоит вопрос в их готовности к таким действиям. Это очень трудоемкий и затратный процесс, поэтому соцсети, пытающиеся избежать этого процесса, вполне можно понять. Однако же, соцсети уже маркируют новости о коронавирусе и вакцинации специальными символами, значит и фейки смогут, но для этого должна быть налажена автоматизированная система проверки и сопоставления новостей», — добавил эксперт.

Задачи по нормативному регулированию цифровой среды прописаны в паспорте нацпроекта «Цифровая экономика». Обеспечение безопасности цифрового пространства — одна из целей федпроекта «Информационная безопасность».