Аналитики назвали размер комфортного платежа за ипотеку

Банки могут не одобрить ипотеку, если месячная выплата превышает 40% доходов семьи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Месячная выплата по ипотеке не должна превышать 40% от суммарного семейного дохода. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Есть такой стандарт — 40%. Когда проходит андеррайтинг (оценка потенциального заемщика, проводимая с целью определения возможности возврата или невозврата запрашиваемого кредита — прим. URA.RU) в банке, смотрится, чтобы квартира, которую выбрал заемщик и ипотечный кредит не превышал эту сумму», — сказала URA.RU Ирина Радченко.

После выплаты ипотечного займа за месяц должно остаться не менее 30 тысяч рублей в бюджете на каждого члена семьи, считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Если брать средние семьи, надо посчитать таким образом, чтобы доход на члена семьи был не менее 30 тысяч рублей из оставшихся. Тогда можно спокойно жить. Если он меньше, у семьи будут проблемы», — рассказал собеседник агентства.

«Если ты хочешь получить ипотеку и надо платить 60 тысяч, а у тебя три человека в семье, то доход должен быть где-то 150 тысяч рублей. Люди влезают и в худшие ситуации. Но, как правило, это кончается не здорово. Дело в том, что ипотека — это не потерпеть пару месяцев. И не зря в последнее время сроки ипотеки заметно выросли. Люди стараются снизить месячные платежи за счет того, что берут кредит на более длительный срок», — подчеркнул Шлеменков в беседе с URA.RU.