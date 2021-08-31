Минфин отказался ввести налоговый вычет за аренду жилья

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Налоговый вычет за аренду жилья негативно скажется на региональных бюджетах, заявил Алексей Сазанов Фото:

В условиях пандемии Минфин РФ не может поддержать идею о предоставлении налоговых вычетов за аренду жилья, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, такая мера негативно скажется на бюджетах регионов.

«В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам. Как вы знаете, НДФЛ зачисляется в доходы субъектов. Мы не готовы поддержать эту инициативу», — цитирует Алексея Сазанова РИА «Новости».

Налоговый вычет за аренду жилья предложил ввести Минстрой РФ. Ранее он разработал поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугам граждан РФ». В частности, министерство предложило в некоторых случаях субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня, передает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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