Минфин отказался ввести налоговый вычет за аренду жилья

Налоговый вычет за аренду жилья негативно скажется на региональных бюджетах, заявил Алексей Сазанов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В условиях пандемии Минфин РФ не может поддержать идею о предоставлении налоговых вычетов за аренду жилья, об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, такая мера негативно скажется на бюджетах регионов.

«В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам. Как вы знаете, НДФЛ зачисляется в доходы субъектов. Мы не готовы поддержать эту инициативу», — цитирует Алексея Сазанова РИА «Новости».

Налоговый вычет за аренду жилья предложил ввести Минстрой РФ. Ранее он разработал поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным услугам граждан РФ». В частности, министерство предложило в некоторых случаях субсидировать арендную плату до покрытия рыночного уровня, передает «Федеральное агентство новостей».