Милонов призвал ввести для чиновников сюртуки. «Чтобы не ходили в „Dolce & Gabbana“»

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Виталий Милонов уверен, что чиновникам необходима спецодежда Фото:

Депутаты в России должны ходить на работу в сюртуках, а не в костюмах от известных брендов. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в разговоре с URA.RU.

«Надо вернуться к теме формы для чиновников. Чтобы они ходили не в черт знает каких „Dolce & Gabbana“. Ходили в сюртуках. Чиновник, сразу видно, за свой счет сшил форму и ходит. Он уже не сможет позволить себе пьяным пойти по улице. Да и курить кому-то стыдно будет в общественном месте в этой форме. Чиновник сразу будет вести себя соответствующим образом. Любой человек сможет подойти к нему и попросить совета, как к полицейскому», — пояснил свою позицию Виталий Милонов.

Ранее Милонов предлагал отправить бездомных работать принудительно. По его мнению, это помогло бы ликвидировать бездомность в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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