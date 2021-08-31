Виталий Милонов уверен, что чиновникам необходима спецодежда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты в России должны ходить на работу в сюртуках, а не в костюмах от известных брендов. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в разговоре с URA.RU.

«Надо вернуться к теме формы для чиновников. Чтобы они ходили не в черт знает каких „Dolce & Gabbana“. Ходили в сюртуках. Чиновник, сразу видно, за свой счет сшил форму и ходит. Он уже не сможет позволить себе пьяным пойти по улице. Да и курить кому-то стыдно будет в общественном месте в этой форме. Чиновник сразу будет вести себя соответствующим образом. Любой человек сможет подойти к нему и попросить совета, как к полицейскому», — пояснил свою позицию Виталий Милонов.

Ранее Милонов предлагал отправить бездомных работать принудительно. По его мнению, это помогло бы ликвидировать бездомность в России.