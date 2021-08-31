«Аэрофлот» открывает полеты в Египет

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Авиапленэр в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиаперевозчик, авиакомпания аэрофлот, aeroflot, боинг747-400
На курорты Египта можно улететь с октября Фото:

С первого октября россияне смогут летать на египетские курорты. Продажа билетов уже открыта, сообщает авиакомпания «Аэрофлот».

«„Аэрофлот“ открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться ежедневно с первого октября», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Ранее туроператоры отмечали, что недельное проживание в отеле «четыре звезды» с завтраками в Египте обойдется россиянам в среднем от 39 тысяч рублей на человека. Туры на двоих в отель «пять звезд» с питанием по системе «все включено» стартуют от 105 тысяч рублей на двоих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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