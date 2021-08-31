«Аэрофлот» открывает полеты в Египет

С первого октября россияне смогут летать на египетские курорты. Продажа билетов уже открыта, сообщает авиакомпания «Аэрофлот».
«„Аэрофлот“ открыл продажу билетов на прямые регулярные пассажирские рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Полеты будут осуществляться ежедневно с первого октября», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Ранее туроператоры отмечали, что недельное проживание в отеле «четыре звезды» с завтраками в Египте обойдется россиянам в среднем от 39 тысяч рублей на человека. Туры на двоих в отель «пять звезд» с питанием по системе «все включено» стартуют от 105 тысяч рублей на двоих.
Подписывайтесь на URA.RU в