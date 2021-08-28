Самыми привлекательными направлениями в бархатный сезон станут Турция, Греция, Кипр и Египет. Дороже обойдется отдых в Доминиканской Республике, Мексике и на Мальдивах, рассказали российские туроператоры.
«Традиционно начало бархатного сезона приходится на вылеты с 10 сентября. Осенью туристам, прежде всего, предлагают отдохнуть в Турции, Греции, на Кипре», — рассказали «Российской газете» представители туроператора TEZ Tour.
- Недельный тур с проживанием в трехзвездочном отеле в Турции с завтраками стоит от 17 тысяч рублей на человека. Отдых по системе «все включено» обойдется минимум в 25,5 тысячи рублей на двоих, в зависимости от туроператора. Тур на лайнере — от 105 тысяч рублей.
- Отдых в Греции и на Кипре обойдется минимум в 30 тысяч рублей на человека. Цены на отдых в отеле «четыре звезды» начинаются от 42 тысяч рублей на человека.
- Примерно в одной ценовой категории расположились отдых в Албании, Шри-Ланке, ОАЭ, Хорватии. Недельный тур в отель «четыре звезды» будет стоить от 53 тысяч рублей на человека.
- Недельное проживание в отеле «четыре звезды» с завтраками в Египте обойдется от 39 тысяч рублей на человека. Туры на двоих в отель «пять звезд» с питанием по системе «все включено» стартуют от 105 тысяч рублей на двоих.
- Неделя в Доминиканской Республикой обойдется паре минимум в 139,7 тысячи рублей. В тур входят питание по системе «все включено». Конкурирует с Доминиканой Куба, которая также популярна у туристов осенью.
- Мексика популярная среди россиян благодаря упрощенным правилам посещения страны. Стоимость недельных туров в отель «пять звезд» стартует от 161 тысячи рублей на двоих.
- Одним из самых дорогостоящих направлений стали Мальдивы. Отправиться в сентябре на экзотические острова в отель «четыре звезды» с завтраками можно по цене от 98 тысяч рублей на человека.
Ранее эксперты по туризму рассказали, что осенью может подешеветь отдых в Турции и России. Тем временем, некоторые страны, например, Черногория, ужесточают правила въезда в страну. В частности, иностранные туристы смогут пройти границу только с сертификатом о вакцинации, передает «Национальная служба новостей».
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