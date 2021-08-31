Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Начало осени на территории европейской части России будет сопровождаться резким приходом холодов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«В Европейской России смена календарных сезонов будет сопровождаться резким изменением характера погоды. Причиной станет быстрая перестройка атмосферных процессов — распространение глубокой и обширной тропосферной ложбины, направленной из Арктики далеко на юг по европейской территории страны», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, погода 1 сентября на большей территории европейской части РФ будет превышать норму на 3-6 градусов. При этом уже 4 сентября превышение нормы составит только 3-4 градуса.
О резком похолодании ранее предупредил метеоролог Евгений Тишковец. Он предсказал россиянам приход осени 2 сентября.
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