В Сургуте мигранты тормозят переход школ на работу в одну смену

Количество школьников в Сургуте опережает темпы строительства школ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Миграционные потоки из стран ближнего зарубежья в Сургут опережают темпы строительства школ, так что к 2025 году лишь 80%учащихся смогут учиться в одну смену. Такой прогноз дала директор департамента образования городской администрации Ирина Замятина на брифинге для журналистов, передает корреспондент URA.RU.

«Сургут является привлекательным городом для жизни. И сегодня миграционные процессы настолько активны, что превышают все наши статистические прогнозы в два, а то и в три раза. Поэтому при таком темпе роста, 80% учеников учащихся в первую смену к 2025 году — это оптимальное значение, которое будет соответствовать нормам санпина», — считает Замятина.

В качестве примера она привела ситуацию нынешнего года. Из сургутских детсадов выпустилось 4,5 тысячи детей. А число первоклассников составило почти семь тысяч. В большинстве своем, как раз за счет мигрантов. Замятина также добавила, что по планам, к 2025 году в Сургуте должно появиться 14 новых школ. При этом чиновница признала, что не все из этих объектов уже подтверждены планами финансирования.

Ранее URA.RU сообщало, что прежняя команда мэрии Сургута планировала сразу семь школ строить в концессию для выполнения указа российского президента Владимира Путина о переводе всех российских школьников на учебу в одну смену к 2025 году. Однако с реализацией такой масштабной задачи у мэрии возникли сложности.