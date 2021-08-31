Сваха Роза Сябитова рассказала, что была изгоем в классе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, что ее унижали в школе, так как она росла в неблагополучной семье и когда пришла в 1 класс, не умела ни читать, ни писать. Переживаниями в годы учебы Сябитова поделилась в разговоре URA.RU.

«Я очень четко поняла, что если 1 сентября все равны, не важно, из какой ты семьи, богатой, бедной, так как у всех все новое, форма идентичная для всех, одна и та же ткань, то дальше начинается система рангов. Она не изменилась до сих пор. Меня чморили постоянно», — объяснила телеведущая Роза Сябитова.

Сваха отметила, что она выросла в неблагополучной семье, что и стало одной из причин унижений со стороны одноклассников. «Моя система рангов была под названием „дно“, абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался. Впервые пришла я в школу, не умея ни читать, ни писать. Я ни к кому не могла примкнуть, была одна, сама по себе. Меня спасал спорт, он сделал меня упертой, злой с точки зрения достижения целей», — поделилась Сябитова.

При этом телеведущая призналась, что первая встреча со школой для нее оказалась настоящим праздником. «Я очень сильно хотела в школу, хотя я совершенно не была готова, но мне в первый раз купили что-то новое. Форму, фартук — все это мне казалось каким-то чудом, я долго не могла заснуть. Первая учительница 1 сентября была именно той феей из „Золушки“, которую я себе представляла. Взрослые были теми рыцарями, на которых я должна равняться. Я была в новом платье, в белом фартуке, с белыми бантами, с цветами, гладиолусами», — подчеркнула Сябитова.

Ранее Сябитова рассказывала URA.RU, что однажды примет участие в выборах. Тогда сваха отмечала, что сильная и крепкая семья, по ее мнению, основа успешного развития государства.