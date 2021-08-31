Волонтер, искавшая убитую в Тюмени девочку, обманывала полицию

Со смартфона дочери женщина оправляла себе сообщения с угрозами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Участвовавшая в поисках пропавшей в июне 9-летней девочки девушка-волонтер Алена Русакова в попытке привлечь внимание к себе подделывала записки с угрозами и отправляла СМС сама себе. Об этом сообщил telegram-канал программы «Честный детектив» телеканала «Россия 1» со ссылкой на собственные источники.

«За информацию об угрозах 26-летняя девушка получила в общей сумме почти 25 тысяч рублей от столичных и тюменских журналистов. Полицейским она пояснила, что просто хотела привлечь к себе внимание», — сообщили авторы канала.

Уточняется, что Русакову выдал ее собственный смартфон, в котором оперативники якобы нашли фото неудачных дублей «записок неизвестного». Волонтер несколько раз переписала «записку», используя листы из альбома дочери, и отправляла «угрозы» с ее же смартфона.

Сама Русакова сообщила URA.RU, что не хочет общаться и ищет адвоката. По ее словам, правоохранительные органы должны работать «не так, как произошло сегодняшней ночью». Получить комментарий в УМВД по Тюменской области оперативно не удалось: в пресс-службе на звонок агентства никто не ответил.

Русакова активно принимала участие в поисках девочки, тело которой было обнаружено 19 августа в микрорайоне Лесобаза в Тюмени. По обвинению в убийстве задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной: он дал признательные показания и был арестован на два месяца.