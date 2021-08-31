31 августа 2021

В ВОЗ заинтересовались колумбийским штаммом коронавируса

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Штамм коронавируса B.1.621 обозначен буквой греческого алфавита «мю» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса B.1.621 внесен в список наблюдения ВОЗ, как «вариант, вызывающий интерес» (VOI). Об этом журналистам сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Мутация обозначена буквой греческого алфавита «мю», сообщает ТАСС. В группу VOI попадают штаммы, способные вызвать локальные очаги заражения, благодаря своим новым свойствам. Более опасные варианты классифицируют, как «варианты, вызывающих обеспокоенность» (VOC): они могут, к примеру, избегать иммунной реакции организма.

Ранее в ВОЗ оценили опасность нового штамма коронавируса из ЮАР. Южноафриканские эксперты выяснили, что новый штамм обладает способностью к быстрому распространению и повышенной сопротивляемостью к антителам, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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