В ВОЗ заинтересовались колумбийским штаммом коронавируса

Штамм коронавируса B.1.621 внесен в список наблюдения ВОЗ, как «вариант, вызывающий интерес» (VOI). Об этом журналистам сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Мутация обозначена буквой греческого алфавита «мю», сообщает ТАСС. В группу VOI попадают штаммы, способные вызвать локальные очаги заражения, благодаря своим новым свойствам. Более опасные варианты классифицируют, как «варианты, вызывающих обеспокоенность» (VOC): они могут, к примеру, избегать иммунной реакции организма.
Ранее в ВОЗ оценили опасность нового штамма коронавируса из ЮАР. Южноафриканские эксперты выяснили, что новый штамм обладает способностью к быстрому распространению и повышенной сопротивляемостью к антителам, передает «Национальная служба новостей».
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