В ВОЗ оценили опасность нового штамма коронавируса из ЮАР

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Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
В мире зафиксировано около 100 случаев заражения штаммом C. 1.2, сообщили в ВОЗ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной африканской республике (ЮАР), пока не вызывает обеспокоенности. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

«Судя по всему, циркуляция [штамма] C. 1.2 не нарастает, и в этой связи он не был отнесен к числу вариантов, вызывающих интерес или обеспокоенность. Однако мы, безусловно, следим за ситуацией», — цитирует ТАСС Маргарет Харрис.

Представитель ВОЗ отметила, что в мире зафиксировано около 100 случаев штамма C. 1.2. Харрис уточнила, что организация находится в контакты с учеными ЮАР. В июле те впервые представили результаты своих исследований новой мутации коронавируса.

Штамм C. 1.2 обнаружили в ЮАР в мае. К августу он охватил большую часть страны, а также проник в республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий. Южноафриканские эксперты выяснили, что новый штамм обладает способностью к быстрому распространению и повышенной сопротивляемостью к антителам, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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