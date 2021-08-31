В ВОЗ оценили опасность нового штамма коронавируса из ЮАР

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной африканской республике (ЮАР), пока не вызывает обеспокоенности. Такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
«Судя по всему, циркуляция [штамма] C. 1.2 не нарастает, и в этой связи он не был отнесен к числу вариантов, вызывающих интерес или обеспокоенность. Однако мы, безусловно, следим за ситуацией», — цитирует ТАСС Маргарет Харрис.
Представитель ВОЗ отметила, что в мире зафиксировано около 100 случаев штамма C. 1.2. Харрис уточнила, что организация находится в контакты с учеными ЮАР. В июле те впервые представили результаты своих исследований новой мутации коронавируса.
Штамм C. 1.2 обнаружили в ЮАР в мае. К августу он охватил большую часть страны, а также проник в республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий. Южноафриканские эксперты выяснили, что новый штамм обладает способностью к быстрому распространению и повышенной сопротивляемостью к антителам, передает «Национальная служба новостей».
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