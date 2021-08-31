31 августа 2021

Школьники и студенты в России начнут учебный год по-новому. Список изменений с 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, образование, глобус, уроки, лицей
День знаний в школах пройдет в традиционном формате Фото:

С 1 сентября в школах и вузах вступают новые правила, распространяющиеся на этот учебный год. Так, студенты теперь смогут учиться на нескольких специальностях одновременно, а школьникам изменят ЕГЭ. URA.RU узнало, какие изменения ждут студентов и школьников в новом учебном году.

  • День знаний в России пройдет в традиционном формате, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Школы готовы принять 17 миллионов детей. С начала года усилят антикоронавирусные меры. Для допуска на учебы не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID.
  • Со следующего года внесут изменения в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по всем предметам, кроме информатики. В экзамены по некоторым предметам добавят новые задания, а в ЕГЭ по литературе увеличат требования к объему сочинений до 200 слов.
  • В Москве с начала сентября будут заводить электронные личные дела для первоклассников. Существующие бумажные документы переведут в электронный формат в течение года. Если ребенок поменяет школу, то документы автоматически передадут в новое учреждение.
  • Родителям детей до восьми лет с 1 сентября будут оплачивать больничный по уходу за ребенком в размере 100% от среднего дохода. Если ребенок старше восьми лет и будет лечиться в стационаре, то сумма выплат будет зависеть от размера страхового стажа.
  • С 1 сентября желающие получить среднее профессиональное образование смогут подать заявление в колледж через портал Госуслуг. Приказ Минпросвещения будет действовать до 1 января 2027 года.
  • Для молодежи от 14 до 22 лет заработает «Пушкинская карта», которую можно оформить через портал «Госуслуг». С 1 сентября по ней можно будет сходить в музеи, театры, концертные залы и посетить другие культурные мероприятия за счет государства. В этом году на карту начислят 3000 рублей, в следующем году сумму планируют увеличить.
  • С нового учебного года в школах планируют поднимать флаг России. Такую практику распространит Минпросвещения, президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу.
  • Студенты вузов и колледжей смогут учиться одновременно на нескольких специальностях. Им разрешат переходить на другие факультеты и менять профиль обучения после второго курса.
  • С 1 сентября в 10 российских регионах начнут работать советники директоров школ по воспитанию. Школ должны скорректировать образовательные программы так, чтобы включить туда образовательную работу с учениками. Власти сообщали, что советники будут заниматься внеучебной деятельностью, а не контролем.
  • Предзащита диссертации аспиранта с сентября станет обязательным условиям для итоговой аттестации. Вузы обеспечат научное сопровождение аспиранта до защиты. По программам аспирантуры и адъюктуры отменят государственную аккредитацию.

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