День знаний в школах пройдет в традиционном формате Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 1 сентября в школах и вузах вступают новые правила, распространяющиеся на этот учебный год. Так, студенты теперь смогут учиться на нескольких специальностях одновременно, а школьникам изменят ЕГЭ. URA.RU узнало, какие изменения ждут студентов и школьников в новом учебном году.

День знаний в России пройдет в традиционном формате, об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Школы готовы принять 17 миллионов детей. С начала года усилят антикоронавирусные меры. Для допуска на учебы не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID.

Со следующего года внесут изменения в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по всем предметам, кроме информатики. В экзамены по некоторым предметам добавят новые задания, а в ЕГЭ по литературе увеличат требования к объему сочинений до 200 слов.

В Москве с начала сентября будут заводить электронные личные дела для первоклассников. Существующие бумажные документы переведут в электронный формат в течение года. Если ребенок поменяет школу, то документы автоматически передадут в новое учреждение.

Родителям детей до восьми лет с 1 сентября будут оплачивать больничный по уходу за ребенком в размере 100% от среднего дохода. Если ребенок старше восьми лет и будет лечиться в стационаре, то сумма выплат будет зависеть от размера страхового стажа.

С 1 сентября желающие получить среднее профессиональное образование смогут подать заявление в колледж через портал Госуслуг. Приказ Минпросвещения будет действовать до 1 января 2027 года.

Для молодежи от 14 до 22 лет заработает «Пушкинская карта», которую можно оформить через портал «Госуслуг». С 1 сентября по ней можно будет сходить в музеи, театры, концертные залы и посетить другие культурные мероприятия за счет государства. В этом году на карту начислят 3000 рублей, в следующем году сумму планируют увеличить.

С нового учебного года в школах планируют поднимать флаг России. Такую практику распространит Минпросвещения, президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу.

Студенты вузов и колледжей смогут учиться одновременно на нескольких специальностях. Им разрешат переходить на другие факультеты и менять профиль обучения после второго курса.

С 1 сентября в 10 российских регионах начнут работать советники директоров школ по воспитанию. Школ должны скорректировать образовательные программы так, чтобы включить туда образовательную работу с учениками. Власти сообщали, что советники будут заниматься внеучебной деятельностью, а не контролем.

Предзащита диссертации аспиранта с сентября станет обязательным условиям для итоговой аттестации. Вузы обеспечат научное сопровождение аспиранта до защиты. По программам аспирантуры и адъюктуры отменят государственную аккредитацию.