Власти придумали, как повысить социальную защищенность пермяков

Власти расчитывают повысить социальную защищенность населения за счет цифровизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Заняться цифровой трансформацией Пермского края доверили «дочке» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Цифровые технологии». Эта компания признана победителем конкурса на выполнение научно-исследовательской работы в данном направлении. Краевые власти расчитывают, что эти работы в дальнейшем «должны способствовать повышению социальной защищенности населения». Об этом говорится с техзадании, которое размещено на сайте информационной системы в сфере закупок (ЕИС «Закупки»).

«Победитель: Общество с ограниченной ответственностью „РТ-Цифровые технологии“», — сообщается на сайте ЕИС «Закупки». Согласно техзаданию, ООО «РТ-Цифровые технологии» предстоит разработать на период до 2024 года «стратегию цифровой трансформации края, документы по ее реализации и ее цифрового двойника». Свои услуги компания оценила в сумму 57,8 млн. рублей.

Кроме этого, будет обеспечена доступность и прозрачность предоставления гос — и муниципальных услуг посредством цифровых сервисов, позволит Прикамью стать лидером в области цифровой трансформации. На сайте «РТ-Цифровые технологии» указано, что компания, помимо прочего, занимается созданием мобильных приложений и связующего программного оборудования, обработкой и хранением данных, автоматизацией госуслуг и бизнес-процессов.

URA.RU рассказывало, что краевые власти совместно с ГК «Ростех» ранее провели совместную стратсессию, где обсуждалась стратегия цифровой трансформации Пермского края. По итогам сессии был создан пул предложений по цифровой трансформации шести приоритетных отраслей: здравоохранения, образования, ЖКХ, строительства, транспорта и госсектора.